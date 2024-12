Jornal da Record acompanha o maior treinamento do Exército brasileiro no ano

O Jornal da Record acompanhou o maior treinamento do Exército brasileiro no ano em Resende, no Rio de Janeiro. Quase 8 mil militares participaram da Operação Perseu. Durante as simulações foram utilizados disparos com munições reais e canhões obuseiros, que podem atingir alvos a até 18 km. O exercício visa garantir a prontidão das Forças Armadas para possíveis ameaças ao país.