Jovem que sobreviveu ao acidente que matou atletas de remo conta detalhes do que aconteceu

Acontece nesta terça (22) o velório coletivo das nove vítimas do acidente envolvendo a equipe de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A cerimônia de despedida foi realizada na sede do Centro Português 1º de Dezembro, clube que os atletas representavam. Dezenas de apoiadores, amigos e familiares prestaram homenagens. O único atleta que sobreviveu à tragédia contou detalhes do acidente.