Jovens brasileiros vítimas de tráfico humano em Mianmar chegam ao Brasil

O avião trazendo os dois jovens brasileiros vítimas de tráfico humano em Mianmar, no sudoeste asiático, pousou no início da tarde desta quarta (19) em Guarulhos, na grande São Paulo. Phelipe de Moura Ferreira, de 26 anos, e Luckas Viana dos Santos, de 31 anos, foram recebidos com muita emoção pelos parentes. Os dois ficaram quatro meses fora do Brasil, após aceitarem uma falsa oferta de emprego no final de 2024, e foram mantidos reféns por uma máfia especializada em fraudes cibernéticas.



