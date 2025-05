Jovens estão mais infelizes e motivo pode estar relacionado ao uso de telas, aponta estudo mundial

Um estudo mundial divulgado nesta quarta-feira (30) mostra que os jovens estão mais infelizes atualmente. Muitos deles com problemas de ansiedade e depressão. Um dos motivos apontados é a grande quantidade de horas que ficam em frente às telas. A pesquisa da Universidade de Harvard, entrevistou 200 mil pessoas de 22 países ao longo de 2023. Em média, os voluntários na faixa etária dos 18 aos 29 anos apresentavam graves dificuldades com as saúdes física e mental. Em algumas regiões do planeta, a felicidade pode aumentar ao longo dos anos.



