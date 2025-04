JR acompanha denúncia de clientes que acusam empresa de aplicar golpes de falso consórcio de veículo

Lidiane tinha o sonho de comprar um carro e achou um anúncio em rede social, mas, ao procurar a empresa, foi induzida a assinar um contrato de consórcio em vez de financiamento, perdendo R$ 5 mil de entrada. Assim como ela, Viviane, mãe de uma criança com necessidades especiais, também caiu no golpe após ser enganada com a promessa de um veículo rápido. Essa prática já foi denunciada anteriormente pelo Jornal da Record, que revelou funcionários da empresa camuflando consórcios como financiamentos e usando anúncios falsos para atrair vítimas. A polícia investiga o caso, apreendeu equipamentos e já devolveu valores a algumas vítimas. A empresa, por sua vez, que mudou de nome, continua operando.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!