JR Dinheiro: 6 em cada 10 aposentados precisam continuar a trabalhar para manter padrão de vida

O INSS tem cerca de 25 milhões de aposentados e pensionistas. A estimativa é de que aproximadamente 70% recebam até um salário-mínimo. Um estudo de 2024 apontou que 6 em cada 10 aposentados precisam seguir trabalhando para tentar manter o padrão de vida. As contribuições que a pessoa faz não são contabilizadas para o pagamento da aposentadoria dela no futuro. O dinheiro arrecadado é utilizado imediatamente para pagar os benefícios de quem está aposentado neste momento. O valor dos benefícios futuros vai depender do tempo médio de contribuição, do tipo de aposentadoria e da base de cálculo que estiver vigente na época da solicitação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!