JR Dinheiro: Compra e venda de produtos usados crescem no Brasil e traz renda extra para famílias

O mercado de produtos usados tem crescido no Brasil, e essa atividade pode gerar uma renda extra para a família. Aquele eletrodoméstico sem uso, a roupa que não serve mais e até os brinquedos que as crianças deixaram de lado podem ajudar a colocar as contas em dia. Para quem pretende vender esses itens e quitar dívidas, as plataformas de venda on-line são uma ótima saída. Os anúncios são gratuitos, as operações seguras e os sites recebem um a comissão sobre as vendas, sem custos adicionais. Cerca de 65% das pessoas que vivem da venda on-line, faturam em média, R$ 2 mil por mês.



