JR Dinheiro: entenda como a alta da Selic impacta na poupança, empréstimos e financiamentos

O Banco Central elevou a taxa de juros, a 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos. Quando a Selic está acima de 8,5% por cento, como agora, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. na prática, o rendimento está em 8,17% ao ano. O que fica bem abaixo de outros investimentos. Quando a Selic sobe, fica mais caro fazer qualquer operação de crédito e isso também dificulta a portabilidade de dívidas. É preciso ficar de olho nos rótulos porque vários produtos diminuíram de tamanho ou trocaram ingredientes para manter ou não aumentar tanto os preços. Essas alterações são permitidas por lei, desde que as informações estejam no rótulo. Mais uma questão para o consumidor ficar atento na hora das compras.



