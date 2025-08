JR Dinheiro: Entenda como funciona a reduflação

Muita gente já percebeu que está pagando mais por menos na hora de fazer as compras. Produtos como sabão em pó, que antes vinham com 1 kg e agora trazem apenas 800 g, e cartelas de ovos, que passaram de doze para dez unidades, são exemplos da chamada reduflação. A prática é legal, mas precisa seguir regras, como informar claramente nas embalagens a mudança de quantidade por pelo menos seis meses. Especialistas alertam ainda para alterações nos ingredientes de alguns alimentos e o uso de termos como “sabor” e “tipo”, que podem confundir o consumidor e dar a impressão de que se trata do mesmo produto de antes.



