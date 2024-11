JR Dinheiro: Saiba como funcionará o pagamento via Pix pelo Whatsapp

O Pix, que já se tornou o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros, agora pode ser feito pelo Whatsapp. No momento, a modalidade está disponível apenas em um banco público, mas a expectativa é de que os demais bancos ativem o serviço em breve. Para habilitar o Pix no Whatsapp, é preciso ir nas configurações do aplicativo, selecionar a opção pagamentos e adicionar um método de pagamento. Depois, é só escolher o banco e seguir as instruções.