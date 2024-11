JR Dinheiro: Saiba tudo o que está incluso na tarifa de energia do Brasil

O Brasil tem uma das tarifas de energia mais caras do mundo. Encargos e impostos elevam a conta de luz e pesam no bolso. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, com dados da Aneel, aponta que menos de 28% da conta de luz representam o consumo em si. Mais de 27% são os custos de transmissão e distribuição e 44% são encargos e impostos, que financiam políticas públicas como a tarifa social, em que pessoas de baixa renda pagam menos.