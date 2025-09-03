Juiz dos EUA decide que o Google terá que compartilhar dados de busca com outras empresas

Um juiz dos Estados Unidos decidiu que o Google terá que compartilhar dados de busca com outras empresas. A medida busca reduzir o poder da empresa nas pesquisas online e dar espaço a concorrentes. Segundo o juiz, o Google pode continuar usando o navegador de internet "Chrome" e o sistema de celular "Android", mas fica proibido de fechar contratos que impeçam outras opções aos usuários.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!