Juíza federal bloqueia medida de Trump que proibia matrículas de estrangeiros em Harvard

Uma juíza de um Tribunal Federal de Boston bloqueou a medida do governo americano que proibia matrículas de estrangeiros em Harvard. A suspensão vale até que o governo e a universidade apresentem os argumentos de cada lado. A universidade afirmou que medidas de controle foram tomadas, mas que o bloqueio do governo viola os direitos de liberdade de expressão. O departamento de segurança interna também alega que estudantes de Harvard teriam ligação com integrantes do partido comunista chinês e que essa proximidade colocaria em risco a segurança nacional. Hoje (29) o governo chinês considerou discriminatória a decisão do governo americano de revogar vistos de estudantes chineses.



