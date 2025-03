Julgamento da mineradora responsável pela tragédia em Mariana terminou nesta quinta (13)

Um julgamento histórico está chegando na reta final no Reino Unido. Mais de 600 mil brasileiros processam a mineradora BHP pelo desastre em Mariana (MG), a pior tragédia ambiental do Brasil. Durante quase cinco meses, os advogados das vítimas apresentaram provas de que a mineradora sabia dos riscos e que a barragem operava muito acima dos limites de segurança. .



