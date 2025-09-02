Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Julgamento de Bolsonaro e aliados: advogados de réus admitem que condenação é vista como certa

Advogados afirmam inocência, admitem condenação e planejam recursos futuros

JR na TV|Do R7

Os advogados dos réus seguem defendendo suas respectivas inocências. Mas nos bastidores, admitem que a condenação é vista como certa e traçam estratégias para os recursos. A ideia é conseguir diminuir as penas que, somadas, podem chegar a mais de 40 anos de prisão. 

  

O discurso oficial é de trabalhar para comprovar a inocência dos acusados, invalidar provas e a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens de Jair Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente acompanharam o primeiro dia de julgamento. Mas a defesa ficou para esta quarta-feira (3). 

  

Sustentações de muita qualidade, muito bem feitas. E no processo que os elementos de prova são muito carentes, acusação muito frágil, nós acreditamos que a bom termo, seguindo uma linha estritamente jurídica, essa denúncia é fadada à improcedência”, disse Paulo Amador da Cunha Bueno, advogado de Jair Bolsonaro. 

  

Segundo a defesa de Jair Bolsonaro, o ex presidente vai acompanhar o julgamento em casa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • bastidores
  • Jair Bolsonaro
  • Saúde
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.