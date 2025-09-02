Julgamento de Bolsonaro e aliados: advogados de réus admitem que condenação é vista como certa

Os advogados dos réus seguem defendendo suas respectivas inocências. Mas nos bastidores, admitem que a condenação é vista como certa e traçam estratégias para os recursos. A ideia é conseguir diminuir as penas que, somadas, podem chegar a mais de 40 anos de prisão.

O discurso oficial é de trabalhar para comprovar a inocência dos acusados, invalidar provas e a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens de Jair Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente acompanharam o primeiro dia de julgamento. Mas a defesa ficou para esta quarta-feira (3).

“Sustentações de muita qualidade, muito bem feitas. E no processo que os elementos de prova são muito carentes, acusação muito frágil, nós acreditamos que a bom termo, seguindo uma linha estritamente jurídica, essa denúncia é fadada à improcedência”, disse Paulo Amador da Cunha Bueno, advogado de Jair Bolsonaro.

Segundo a defesa de Jair Bolsonaro, o ex presidente vai acompanhar o julgamento em casa.

