Julgamento de Carla Zambelli por perseguir um homem, com arma em punho, começa no STF

O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da deputada Carla Zambelli, acusada de perseguir um homem, armada com uma pistola, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, em São Paulo. Até o momento, o placar está em três votos a zero pela condenação da parlamentar a cinco anos de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O julgamento, que ocorre em plenário virtual, segue até o dia 28 de março. Em nota, a deputada afirmou que sua inocência será comprovada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!