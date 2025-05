Julgamento de P. Diddy começa nos EUA; rapper é acusado de estupro e tráfico sexual

Começou nesta segunda-feira (05) nos Estados Unidos, o julgamento do rapper e empresário americano P. Diddy. Ele é acusado de estupro e tráfico sexual e se for considerado culpado, pode pegar prisão perpétua. Jornalistas de todo o mundo cercaram o Tribunal de Nova York onde o caso vai ser julgado. O rapper de 55 anos está preso há oito meses, à espera do julgamento. A promotoria afirma que ele liderou uma organização criminosa que abusou, coagiu e ameaçou mulheres. Diddy é descrito pelas supostas vítimas como um violento predador sexual que usava álcool e as drogas para cometer crimes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!