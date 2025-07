Julho marca o início do período seco em grande parte do Brasil e queimadas voltam a preocupar

O mês de julho marca o início do período seco em grande parte do Brasil. Sem chuva e com previsão de dias mais quentes, as queimadas voltam a preocupar. Além do clima, tem a ação do homem. Jogar bitucas de cigarro em beiras de estrada, soltar balões e queimar entulho pioram a situação.



