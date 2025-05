Justiça atende à Prefeitura e volta a proibir o serviço de mototáxi em São Paulo

A Justiça atendeu um recurso da Prefeitura de São Paulo e voltou a proibir o serviço de mototáxi na cidade. A decisão também abre caminho para novas discussões sobre a regulamentação da atividade. O desembargador Eduardo Gouvêa argumentou que a suspensão da atividade de mototáxi foi tomada por cautela, diante da complexidade do tema e das possíveis consequências no trânsito da capital. O prefeito, Ricardo Nunes, comemorou a decisão, mas disse que a regulamentação ainda depende de debate na Câmara Municipal. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que em 2024 houve 483 mortes em acidentes com motos na capital, alta de quase 20% em relação ao ano anterior.



