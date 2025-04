Justiça bloqueia R$ 1,6 bilhão de suposto esquema internacional de pirâmide financeira

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,6 milhões de suspeitos de integrar um esquema internacional de pirâmide financeira. As investigações no Brasil e nos Estados Unidos indicam que mais de 100 mil investidores podem ter sido prejudicados em todo o mundo. A investigação da Polícia Federal contou com o apoio do FBI e de outras agências dos Estados Unidos. Dono da empresa, Douver Torres Braga era conhecido por prometer rendimentos acima dos praticados pelo mercado. Apontado como principal articulador do esquema, ele foi preso em fevereiro pela Interpol na Suíça, e extraditado para os Estados Unidos. A defesa dele não foi localizada.



