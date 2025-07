Justiça da Itália vai decidir se Carla Zambelli pode ser extraditada ao Brasil

A jurisprudência italiana permite a extradição nos casos em que a nacionalidade predominante for estrangeira, mas a decisão final cabe à Justiça da Itália. Em até 48 horas, as autoridades do país devem comunicar ao Brasil se Zambelli vai ser extraditada ou se outro procedimento vai ser adotado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!