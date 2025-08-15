Justiça de SP concede liberdade provisória ao dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop

A justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória ao empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma. Ele havia sido preso na terça-feira (12), em uma operação que investiga um esquema bilionário de corrupção, envolvendo a Secretaria da Fazenda de São Paulo. Segundo o Ministério Público, o esquema movimentou mais de R$ 1 bilhão em propinas para o ressarcimento irregular de impostos. Mário Otávio Gomes, diretor do grupo Fast Shop, também foi solto. A justiça determinou fiança de R$ 25 milhões, além de monitoramento por tornozeleira eletrônica.



