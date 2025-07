Justiça do RJ mantém prisão da ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, detida logo após dar à luz

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão da ex-mulher do traficante Nem da Rocinha. Ela foi detida, neste fim de semana, logo após o nascimento da filha. Danúbia foi presa no sábado (5), quando deu à luz uma menina com Síndrome de Down, em uma maternidade particular, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Nesta segunda-feira (7), na audiência de custódia, a Justiça determinou que Danúbia cumpra parte da pena na unidade materno infantil, no complexo penitenciário de Bangu.



