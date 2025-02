A Justiça do Rio Grande do Sul adiou, para a semana que vem, o retorno das aulas na rede estadual por causa do forte calor. Mais de 2,3 mil escolas terão o cronograma alterado. Nesta segunda (10), os termômetros chegaram aos 37°C na capital gaúcha. Apenas 633 escolas estaduais têm ar-condicionado, o que representa menos de 30% de toda a rede.