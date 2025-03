Justiça espanhola anula condenação por estupro de Daniel Alves; vítima pode recorrer

A Justiça da Espanha anulou a condenação por estupro do ex-lateral da seleção, Daniel Alves. A denunciante tem cinco dias para recorrer da decisão na Suprema Corte do país. O Tribunal Superior da Catalunha entendeu que o depoimento da jovem que acusou Daniel Alves era insuficiente para sustentar a condenação. Nas redes sociais, a mãe do jogador, que acompanhou de perto o julgamento na Espanha, postou uma foto ao lado do filho e agradeceu. A defesa da vítima anunciou que vai entrar com recurso. Disse que a cliente está desapontada e que a decisão é um retrocesso na luta contra a violência sexual.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!