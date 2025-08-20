Logo R7.com
Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli e nega pedido de prisão domiciliar

A defesa alegou falta de condições de saúde para que ela aguardasse na prisão

JR na TV|Do R7

A Justiça italiana manteve a prisão da deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e negou o pedido de prisão domiciliar. A defesa alegou falta de condições de saúde para que ela aguardasse na prisão, o julgamento do pedido de extradição feito pelo Brasil. Carla Zambelli fugiu para a Itália depois de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 10 anos de prisão, por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça.

