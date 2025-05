Justiça manda soltar suspeito de fazer parte de quadrilha que enviava drogas em barcos para Europa

A Justiça mandou soltar o influenciador suspeito de fazer parte de uma quadrilha que enviava drogas em barcos para a Europa em barcos. Rodrigo de Paula Morgado, de 30 anos, aparece como dono da empresa proprietária de uma dessas embarcações apreendidas. Dados do relatório de inteligência revelam indícios de que o negócio era utilizado para ocultar os verdadeiros donos da embarcação e, ainda, lavar dinheiro do crime organizado. Ele estava preso por porte ilegal de armas.



