Lateral Vanderson é cortado da Seleção Brasileira e Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo
Essa é a primeira convocação do jogador, de 26 anos
A Seleção Brasileira sofreu mais uma baixa. O lateral Vanderson, do Mônaco, da França, foi cortado com uma lesão na panturrilha. O técnico Carlo Ancelotti já chamou um substituto: o lateral Vitinho, do Botafogo, foi convocado nesta sexta-feira (29). Essa é a primeira convocação do jogador, de 26 anos. Na próxima segunda-feira, os atletas vão se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, para as partidas contra Chile e Bolívia pelas eliminatórias da Copa.
