Laudo conclui que criança que morreu ao cair de cânion no RS sofreu politraumatismo

Um laudo concluiu que a criança que morreu ao cair de um cânion, no Rio Grande do Sul, sofreu politraumatismo ao despencar de uma altura de 70 metros. O corpo da menina será levado para Curitiba, no Paraná. O trecho do Parque Nacional da Serra Geral, onde fica o cânion, permaneceu fechado nesta sexta-feira (11). A Polícia Civil isolou a área para perícia. O cânion Fortaleza tem paredões que medem até 900 metros. O corpo de Bianca Zanella, de 11 anos, foi encontrado 70 metros abaixo do mirante, ponto mais alto da trilha.



