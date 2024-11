Laudo indica que Liam Payne usou cocaína, crack e outras drogas antes da queda

O resultado do exame toxicológico feito no corpo de Liam Payne revelou que o cantor havia consumido drogas como cocaína e crack. A informação foi divulgada pelo site americano TMZ. De acordo com a reportagem, o ex-integrante do grupo One Direction também teria usado metanfetamina e um coquetel de drogas sintéticas conhecido como "cocaína rosa". Liam morreu na última quarta (16) ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.