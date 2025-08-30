Lei da Reciprocidade: Lula autoriza governo a iniciar processo na Câmara de Comércio Exterior

O presidente Lula autorizou o governo federal a iniciar o processo na Câmara de Comércio Exterior para aplicar a "Lei da Reciprocidade" contra os Estados Unidos. Agora, o governo americano é notificado e a esperança é que isso desperte interesse pelo diálogo. E começa um processo de meses que funciona como uma ferramenta de pressão contra o governo de Donald Trump. Mas Planalto e Itamaraty acreditam na negociação.