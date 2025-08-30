Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Lei da Reciprocidade: Lula autoriza governo a iniciar processo na Câmara de Comércio Exterior

Presidente autoriza ação na Câmara de Comércio Exterior visando negociação

JR na TV|Do R7

O presidente Lula autorizou o governo federal a iniciar o processo na Câmara de Comércio Exterior para aplicar a "Lei da Reciprocidade" contra os Estados Unidos. Agora, o governo americano é notificado e a esperança é que isso desperte interesse pelo diálogo. E começa um processo de meses que funciona como uma ferramenta de pressão contra o governo de Donald Trump. Mas Planalto e Itamaraty acreditam na negociação. 

A Camex tem agora até 30 dias para avaliar a legalidade e dar sinal verde para o início da investigação. Vai ser produzido um relatório técnico que vai avaliar se as medidas americanas se enquadram na lei. Com o aval, um grupo será criado para discutir as medidas, que podem ser retaliações econômicas no comércio de bens, serviços e até quebra de propriedade intelectual. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Comércio Exterior
  • Estados Unidos
  • Geraldo Alckmin
  • Governo Federal
  • Indústria
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Nacional
  • Presidente
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.