Lei da Reciprocidade: Lula autoriza governo a iniciar processo na Câmara de Comércio Exterior
Presidente autoriza ação na Câmara de Comércio Exterior visando negociação
O presidente Lula autorizou o governo federal a iniciar o processo na Câmara de Comércio Exterior para aplicar a "Lei da Reciprocidade" contra os Estados Unidos. Agora, o governo americano é notificado e a esperança é que isso desperte interesse pelo diálogo. E começa um processo de meses que funciona como uma ferramenta de pressão contra o governo de Donald Trump. Mas Planalto e Itamaraty acreditam na negociação.
A Camex tem agora até 30 dias para avaliar a legalidade e dar sinal verde para o início da investigação. Vai ser produzido um relatório técnico que vai avaliar se as medidas americanas se enquadram na lei. Com o aval, um grupo será criado para discutir as medidas, que podem ser retaliações econômicas no comércio de bens, serviços e até quebra de propriedade intelectual.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas