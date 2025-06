Lei que proíbe celular nas escolas completa seis meses e colégios apontam melhorias para os alunos

A lei que proíbe o uso de celular nas escolas completou seis meses. Os colégios veem muitas melhorias. O interesse pela leitura cresceu e muitos estudantes dizem ter feito novas amizades. Uma pesquisa feita entre fevereiro e março com mais de mil estudantes, professores e gestores de todo o país mostrou que 51% dos alunos brasileiros já deixaram de levar o celular para a escola. Entre os alunos que ainda levam o celular para a escola, a maioria, cerca de 63%, está no ensino médio.



