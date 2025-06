Levantamento elenca os países mais seguros do mundo; confira

A Islândia lidera a lista dos países mais seguros do mundo pelo décimo sétimo ano seguido. O levantamento é do Instituto para Economia e Paz. Na sequência aparecem Irlanda e Nova Zelândia. A Argentina, que ocupa a posição de número 46, foi considerada o país mais seguro para se viver na América do Sul. O Brasil aparece mais distante, na posição 130 do ranking. No total, 163 países foram avaliados, levando em conta fatores como a taxa de homicídios, o número de conflitos, violência política, fluxo de refugiados e a percepção da criminalidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!