Lewandowski é ouvido na Comissão de Segurança Pública da Câmera em sessão marcada por bate-boca

Ricardo Lewandowski foi convidado para falar sobre a PEC da segurança pública nesta terça (29) na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Os parlamentares cobraram explicações sobre a declaração do ministro, de que a “polícia prende mal”. Durante a audiência, o líder do PT, Lindbergh Farias, discutiu com o deputado Gilvan da Federal. O atrito começou depois que Gilvan criticou o presidente Lula. A Polícia Legislativa foi chamada para controlar a confusão.



