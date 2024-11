Liam Payne é velado na Inglaterra na presença de familiares, amigos e ex-membros do One Direction

Nesta quarta (20), familiares e amigos do cantor Liam Payne se reuniram na Inglaterra para o funeral do músico. Ele morreu, aos 31 anos, na Argentina, no mês passado. O cortejo, que contou com uma carruagem, não foi aberto ao público. Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, ex-integrantes da banda One Direction, da qual Liam Payne fez parte, compareceram à cerimônia. Eles saíram sem falar com os jornalistas. Liam caiu da sacada de um hotel há 35 dias em Buenos Aires.