Líder da oposição na Geórgia é agredido e levado por policiais encapuzados

Um dos líderes da oposição na Geórgia foi agredido e levado por policiais encapuzados. As imagens mostram Nika Gvaramia sendo carregado inconsciente até um carro, depois de ser agredido. Ele é líder de um dos quatro principais partidos do país. A Geórgia vive uma onda de protestos desde a eleição legislativa do mês passado. O partido vencedor é acusado de autoritarismo e tem respondido com violência às manifestações.