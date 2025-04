Líder do PL protocola pedido de urgência do projeto que concede anistia aos envolvidos no 8/1 O pedido ainda depende da decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, para entrar na pauta de votações

JR na TV|Do R7 14/04/2025 - 22h07 (Atualizado em 14/04/2025 - 22h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share