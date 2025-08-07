Ligações disfarçadas para o telefone da PM salvam a vida de mulheres vítimas de violência doméstica

Ligações disfarçadas para o telefone 190 da Polícia Militar resultaram na prisão de suspeitos em dois casos de violência doméstica. Em Campo Grande (MS), uma mulher disfarçou o pedido de socorro solicitando medicamentos e confirmou a agressão ao ser orientada a responder sim ou não. Em Vitória da Conquista (BA), a vítima utilizou o pretexto de pedir uma pizza. A ação rápida das equipes policiais garantiu a prisão dos suspeitos em flagrante. A Central de Atendimento do Ministério das Mulheres registrou mais de 750 mil chamadas semelhantes no ano anterior. Os atendentes da central são diariamente capacitados para lidar com esse tipo de situação.



