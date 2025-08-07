Lista de sobretaxas comerciais aplicadas pelos EUA entra em vigor nesta quinta-feira (07)

As sobretaxas impostas no tarifaço de Donald Trump atingem 69 parceiros comerciais dos Estados Unidos. Elas variam de 10% a 41%. Dentre os países mais atingidos estão Síria, Suíça, Laos, Mianmar e África do Sul. A Índia é alvo de 25%, mas a tarifa pode aumentar para 50% em menos de três semanas se o governo indiano não parar de comercializar petróleo com a Rússia. Outros países como Brasil e China, que também comercializam com os russos, podem ser impactados pela medida. No entanto, após a maior escalada tarifária, EUA e China vivem um acordo provisório. Até o dia 12 de agosto, os produtos de Pequim serão taxados em 30%, enquanto os dos EUA entram no mercado chinês tributados em 10%.



