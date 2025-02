Luigi Mangione, acusado de matar executivo de companhia de seguros, depõe nos EUA

Luigi Mangione, acusado de matar o executivo Brian Thompson, prestou novo depoimento nesta sexta (21). Ele responde por assassinato e terrorismo após atirar em Thompson no ano passado em Nova Iork. Mangione pode ser condenado à prisão perpétua. A data do julgamento ainda não foi definida.



