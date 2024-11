Lula afirma que acordo entre União Europeia e Mercosul será fechado neste ano

O presidente Lula afirmou, nesta quarta (27), que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia vai ser fechado ainda neste ano. O presidente quer anunciar na cúpula de presidentes do Mercosul, na próxima semana, no Uruguai. O tratado propõe reduzir barreiras tarifárias entre os blocos e é uma bandeira do atual governo. Lula também apresentou aos presidentes da Câmara e do Senado a proposta de corte de gastos que será enviada ao Congresso.