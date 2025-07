Lula afirma que ainda acredita no diálogo para evitar tarifaço

O presidente Lula participou da inauguração de uma usina termelétrica no Rio de Janeiro. A usina tem capacidade de fornecer energia para oito milhões de casas. A estrutura instalada no Porto do Açu, em São João da Barra, é a maior usina a gás natural do país. Durante a cerimônia, Lula falou também sobre a taxação de 50% dos produtos brasileiros exportados para os EUA. A sobretaxa aplicada por Donald Trump entra em vigor na próxima sexta (1º), e mesmo com a proximidade, Lula ainda acredita no diálogo para evitar as tarifas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!