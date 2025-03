Lula afirma que Brasil recorrerá à OMC contra as tarifas dos EUA

O Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas norte-americanas. A confirmação foi do próprio presidente Lula, que já está no Vietnã, depois de visitar o Japão. Lula classificou como a mais importante das cinco visitas que fez ao país e voltou a afirmar que quer fortalecer as relações comerciais. O presidente também falou sobre a carne brasileira que espera uma liberação sanitária para entrar no mercado japonês.



