Lula anuncia dois novos programas sociais durante a abertura da Marcha dos Prefeitos

O presidente Lula anunciou nesta terça-feira (20) dois novos programas sociais. O anúncio foi feito durante a abertura da Marcha dos Prefeitos. No evento, o presidente anunciou a liberação de crédito para a reforma de casas e o "Mais Especialista", para reduzir as filas para consultas e exames no SUS. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios cobrou uma renegociação das dívidas das cidades, nos mesmos moldes do que foi aprovado para os estados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!