Lula anuncia programa de habitação para atender 900 famílias em SP

O presidente Lula esteve em São Paulo onde anunciou um programa de habitação para atender 900 famílias. No discurso, Lula criticou a forma como moradores de comunidades são tratados. Lula estava acompanhado de vários ministros. Na favela do Moinho, na região central de São Paulo, vivem 900 famílias em uma área que pertence à união. Os moradores já sofreram vários incêndios, e resistiram a tentativas de desocupação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!