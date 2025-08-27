Lula assina recondução do procurador-geral da República para mais dois anos no cargo

Lula assinou nesta quarta-feira (27) a recondução do procurador-geral da República para mais dois anos no cargo. Nos bastidores do Judiciário, a decisão foi vista como uma forma de mostrar a aprovação do presidente diante do trabalho do procurador-geral Paulo Gonet, que deve se manifestar até segunda-feira (1º/09) sobre uma eventual prisão preventiva de Jair Bolsonaro e sobre um pedido da Polícia Federal para manter agentes dentro da casa do ex-presidente.

A primeira manifestação de Paulo Gonet diz respeito ao relatório da PF que aponta que Jair Bolsonaro descumpriu medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os investigadores também afirmam terem identificado indícios de tentativa de fuga do ex-presidente para a Argentina. Na prática, o relatório da PF poderia levar a uma prisão preventiva de Bolsonaro. G net também precisa se posicionar sobre um pedido da PF para colocar agentes de prontidão dentro da casa do ex-presidente.

Fontes da PGR avaliam que Gonet não deve pedir a prisão preventiva de Bolsonaro, a menos de uma semana do início do julgamento da ação penal do plano de golpe de estado. Interlocutores do procurador-geral também não acreditam na possibilidade de um parecer favorável ao pedido da PF para que agentes fiquem de prontidão dentro da casa do ex-presidente. Na PGR, acredita-se que a prisão domiciliar, o uso da tornozeleira eletrônica e o monitoramento no entorno da residência pela Polícia Penal do Distrito Federal já seriam medidas suficientes para impedir uma eventual fuga.

Nesta quarta, os policiais penais começaram a monitorar a casa do ex-presidente, em Brasília, sem uso de uniformes e com veículos descaracterizados. Na decisão em que autorizou a medida, o ministro Alexandre de Moraes orientou os agentes a não adotarem postura intrusiva, outro fator que pode influenciar a manifestação de Gonet.

