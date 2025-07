Lula assume a presidência do Mercosul durante cúpula do bloco na Argentina

O presidente Lula assumiu a presidência do Mercosul, durante a cúpula do bloco realizada na Argentina. A viagem também incluiu reuniões bilaterais e uma visita à ex-presidente argentina Cristina Kirchner. Foi a primeira viagem de Lula à Argentina desde a posse de Javier Milei. Na cúpula, o Brasil assumiu a liderança rotativa do Mercosul. Entre as prioridades brasileiras estão o fortalecimento do comércio no bloco, o combate à crise climática e a transição energética. No pronunciamento, o presidente argentino, Milei pediu a cooperação dos países para enfrentar o crime organizado.



