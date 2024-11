Lula comanda discussões do G20 e pede mais responsabilidade aos países ricos Presidência do Brasil marca primeira cúpula do G20 com foco no combate à fome e à pobreza

18/11/2024 - 20h54

