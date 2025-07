Lula comenta tarifa de 50% imposta pelos EUA ao Brasil

Na quarta (9), o presidente americano Donald Trump anunciou uma nova taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. Em entrevista exclusiva à RECORD, o presidente Lula afirmou ter estranhado o anúncio ter sido feito através de uma carta. O presidente brasileiro exigiu respeito de Trump com o Brasil e à Justiça do país. Lula também desmentiu a informação de que os Estados Unidos teriam um déficit nas transações comerciais com o Brasil. Lula afirmou que tentará reverter a decisão através de negociações, mas não descartou acionar a Lei da Reciprocidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!