Lula conversa com primeiro-ministro da Índia sobre taxas de 50% impostas pelos EUA

O presidente Lula conversou nesta quinta-feira (7) com o primeiro-ministro da Índia sobre o assunto do momento em todo o mundo: tarifas! A Índia também foi sobretaxada pelos Estados Unidos e pode, inclusive, pagar os mesmos 50% impostos ao Brasil. A ligação durou cerca de uma hora. Lula e Narendra Modi decidiram ampliar a integração entre os dois países, alvos do aumento de tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A tarifa da Índia pode passar de 25% para 50% até o fim deste mês porque o país compra petróleo da Rússia. O objetivo dos dois países é aumentar o comércio bilateral para mais de R$ 100 bilhões até 2030.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!